Tra lealtà e rispetto: i valori dello sport secondo Papa Francesco (Di sabato 2 gennaio 2021) In una lunga intervista rilasciata in esclusiva alla Gazzetta dello sport, Papa Francesco ha commentato i principi sportivi coniugati alla vita di tutti i giorni, tra aneddoti e riflessioni. Buda Mendes/Getty Imageslealtà, impegno, inclusione, spirito di gruppo ma anche sacrificio, ascesi e riscatto. Sono questi i concetti sportivi chiave di Papa Francesco emersi nell'”enciclica laica” concessa alla Gazzetta dello sport. La lunga intervista è stata realizzata in Vaticano nel mese di dicembre dal giornalista Pier Bergonzi con la collaborazione di don Marco Pozza, ed è stata pubblicata integralmente all’interno di un volume dedicato a tutti gli sportivi. “Siamo ... Leggi su ck12 (Di sabato 2 gennaio 2021) In una lunga intervista rilasciata in esclusiva alla Gazzettaha commentato i principiivi coniugati alla vita di tutti i giorni, tra aneddoti e riflessioni. Buda Mendes/Getty Images, impegno, inclusione, spirito di gruppo ma anche sacrificio, ascesi e riscatto. Sono questi i concettiivi chiave diemersi nell'”enciclica laica” concessa alla Gazzetta. La lunga intervista è stata realizzata in Vaticano nel mese di dicembre dal giornalista Pier Bergonzi con la collaborazione di don Marco Pozza, ed è stata pubblicata integralmente all’interno di un volume dedicato a tutti gliivi. “Siamo ...

