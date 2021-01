Tour de Ski | Bolshunov prende il comando dopo la 15km Indietro gli italiani

(Di sabato 2 gennaio 2021) Val Mustair, 2 gennaio 2021 " Non ci ha messo Alexandera ristabilire le gerarchie delde Ski 2021. Il russo ha infatti strappato la leadership a Chicco Pellegrino , che non lotta per ...

Val Mustair, 2 gennaio 2021 – Non ci ha messo Alexander Bolshunov a ristabilire le gerarchie del Tour de Ski 2021. Il russo ha infatti strappato la leadership a Chicco Pellegrino, che non lotta per la ...La svedese Linn Svahn ha vinto la 10 km mass start in tecnica classica andata in scena in Val Mustair e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel Tour de Ski. Ora ha 13 secondi di vantaggio s ...