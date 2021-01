Toti posta la foto della prima nata in Liguria nel 2021. Polemica Lega: "Non è italiana" (Di sabato 2 gennaio 2021) Insulti razzisti, qualcuno pure politicamente sconclusionato, paragoni iperbolici ma senza dubbio di matrice razzista al post del governatore della Liguria Giovanni Toti che, per salutare i primi nati in Liguria ha scritto un post alLegando la foto di una bambina nigeriana tra le braccia della madre, nata poco dopo le 3 del mattino a Genova.La furia è stata tale e tanta che Toti è intervenuto nei commenti per ribadire che “chi nasce in Liguria è ligure” mentre gli amministratori hanno eliminato dall’elenco dei commenti quelli di chiara matrice razzista. Ne sono rimasti alcuni del tipo “Dopo il vaccino obbligatorio, lo ius soli? Renzi La aspetta a braccia aperte!”, oppure “nata in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Insulti razzisti, qualcuno pure politicamente sconclusionato, paragoni iperbolici ma senza dubbio di matrice razzista al post del governatoreGiovanniche, per salutare i primi nati inha scritto un post alndo ladi una bambina nigeriana tra le bracciamadre,poco dopo le 3 del mattino a Genova.La furia è stata tale e tanta cheè intervenuto nei commenti per ribadire che “chi nasce inè ligure” mentre gli amministratori hanno eliminato dall’elenco dei commenti quelli di chiara matrice razzista. Ne sono rimasti alcuni del tipo “Dopo il vaccino obbligatorio, lo ius soli? Renzi La aspetta a braccia aperte!”, oppure “in ...

Adnkronos : #Toti posta foto neonata in #Liguria, insulti razzisti e scontro con #Lega - mviass : RT @HuffPostItalia: Toti posta la foto della prima nata in Liguria nel 2021. Polemica Lega: 'Non è italiana' - FraschiniMauri2 : RT @Marco_dreams: Toti posta la foto della prima neonata in Liguria, e gli fa gli auguri. Problemino: la neonata è di colore. I leghisti l… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Toti posta la foto della prima nata in Liguria nel 2021. Polemica Lega: 'Non è italiana' - angeloSica1965 : Questa è la #Lega #Toti posta la foto della prima nata in Liguria nel 2021. Polemica Lega: 'Non è italiana' Insul… -

Ultime Notizie dalla rete : Toti posta Toti posta foto neonata in Liguria, insulti razzisti e scontro con Lega Adnkronos Toti posta la foto della prima nata in Liguria nel 2021. Polemica Lega: "Non è italiana"

Lega: “Non è italiana” - “Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che ...

Lunedì il nuovo dg in Asl1: “La sfida del territorio è ricominciare ad attrarre”

«E’ stato un incarico inaspettato. Mi ha chiamato la segreteria del presidente Toti il 24, chiedendomi una prima informale disponibilità. Ho detto di sì e ho fatto una videochat con il governatore dom ...

Lega: “Non è italiana” - “Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che ...«E’ stato un incarico inaspettato. Mi ha chiamato la segreteria del presidente Toti il 24, chiedendomi una prima informale disponibilità. Ho detto di sì e ho fatto una videochat con il governatore dom ...