Toti posta foto di neonata di colore. Caos nei commenti, La Lega: “Non è italiana!” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il presidente della Regione Liguria pubblica un post di benvenuto ai nuovi nati del 2021 in Liguria, con una foto: mamma e neonata di colore. E partono subito i commenti… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Il presidente della Regione Liguria pubblica un post di benvenuto ai nuovi nati del 2021 in Liguria, con una: mamma edi. E partono subito i… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

HuffPostItalia : Toti posta la foto della prima nata in Liguria nel 2021. Polemica Lega: 'Non è italiana' - donpas52 : RT @Marco_dreams: Toti posta la foto della prima neonata in Liguria, e gli fa gli auguri. Problemino: la neonata è di colore. I leghisti l… - donpas52 : RT @ilruttosovrano: Toti posta la foto di Greta, la prima bambina nata in Liguria nel 2021, Greta è di colore ed il leghista Rixi commenta… - stefano688 : Toti posta la foto della prima nata in Liguria nel 2021. Polemica Lega: 'Non è italiana' - GastaldiAldo : RT @Marco_dreams: Toti posta la foto della prima neonata in Liguria, e gli fa gli auguri. Problemino: la neonata è di colore. I leghisti l… -