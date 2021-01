Toglie 500 dosi di vaccino covid da frigo/ Arrestato farmacista “Agito di proposito”

(Di sabato 2 gennaio 2021) La vicenda è riportata nelle scorse ore dai principali siti online, a cominciare da quello de Il Fatto Quotidiano, che sottolinea come sia avvenuta presso gli Stati Uniti, precisamente a Grafton, nel ...

infoitinterno : Toglie dal frigo 500 dosi di vaccino anti-Covid: farmacista arrestato - kittesencul : @emanueleo73 @CCFCattaneo Cioè mi faccia capire. Chiedendo un misero 0,2% di contributo a chi possiede patrimoni su… - BI_Italia : Il Cile ha regole severe sulle mascherine. E le violazioni sono punite con pesanti sanzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Toglie 500

Il Sussidiario.net

Un farmacista del Wisconsin è stato arrestato dopo aver tolto 500 dosi di vaccino covid dal frigorifero, agendo di proposito ...Ha tolto 550 dosi di vaccino anti-coronavirus dalla cella frigorifera. E l'avrebbe fatto intenzionalmente. Per questo un farmacista in servizio in un ospedale di Milwakee, nello Stato Usa del Winscons ...