The Greatest Showman | Hugh Jackman e quella canzone che gli fece sanguinare il naso

Durante le riprese di The Greatest Showman Hugh Jackman cantò una canzone e il suo naso iniziò a sanguinare a causa di un tumore. Prima dell'inizio delle riprese di The Greatest Showman, film del 2017 diretto da Michael Gracey, Hugh Jackman subì un intervento chirurgico al naso per rimuovere un carcinoma basocellulare. Dopo l'intervento l'attore non seguì i consigli del suo medico, cantò una canzone e il suo naso iniziò a sanguinare. Dopo l'operazione la ferita di Jackman fu chiusa con ben 80 punti di sutura e il suo medico gli impose di non cantare affinché il taglio non si riaprisse. L'attore australiano seguì la sua ...

