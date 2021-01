Terremoto Pozzuoli, due scosse avvertite stamani dalla popolazione (Di sabato 2 gennaio 2021) Terremoto Pozzuoli – Continuano le scosse di Terremoto nella zona flegrea: non sembra arrestarsi lo sciame sismico che a cavallo della fine dell’anno ha colpito il comune più vicino al capoluogo partenopeo. La zona è notoriamente ad alto potenziale sismico e vive da qualche tempo una risalita del numero di scosse legate al bradisismo del territorio. Stamattina due scosse sono state nitidamente avvertite dalla popolazione. Si tratta di scosse di magnitudo bassa ma avvenute a bassa profondità. Nello specifico, la prima scossa di Terremoto è stata di magnitudo 1.0, a 4 km sudest da Pozzuoli (Napoli), ad una profondità di 1 km, mentre la seconda, localizzata nella medesima area e alla ... Leggi su giornal (Di sabato 2 gennaio 2021)– Continuano ledinella zona flegrea: non sembra arrestarsi lo sciame sismico che a cavallo della fine dell’anno ha colpito il comune più vicino al capoluogo partenopeo. La zona è notoriamente ad alto potenziale sismico e vive da qualche tempo una risalita del numero dilegate al bradisismo del territorio. Stamattina duesono state nitidamente. Si tratta didi magnitudo bassa ma avvenute a bassa profondità. Nello specifico, la prima scossa diè stata di magnitudo 1.0, a 4 km sudest da(Napoli), ad una profondità di 1 km, mentre la seconda, localizzata nella medesima area e alla ...

frasialvento : RT @pozzuolinews24: Pozzuoli si sveglia con tre scosse #pozzuoli #terremoto #bradisismo - pozzuolinews24 : Pozzuoli si sveglia con tre scosse #pozzuoli #terremoto #bradisismo - juliano2272 : #bradisismo #pozzuoli #Terremoto il #2021 si propone sulla stessa falsa riga dell'anno appena concluso... Speriamo… - megamodo : A magnitude Md 1.0 earthquake occured in the region: 4 km SE Pozzuoli (NA) on 2021-01-01 02:40:31 UTC #terremoto #earthquake - Frances51009516 : {TERREMOTO A NAPOLI E POZZUOLI} Scossa di terremoto nella zona Flegrea: l'evento sismico avvertito anche in alcuni… -