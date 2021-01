Tasso di positività, tre regioni sono a rischio zona rossa dopo le feste (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Tasso di positività in Italia mostra una situazione potenzialmente critica per quanto riguarda tre aree specifiche, dopo l’Epifania. In base a quelli che sono i dati attuali relativi ai contagi oggi in Italia, emerge un rischio relativo al Tasso di positività. Lo stesso appare in salita e si assesta al 14,1% dopo il 12,6% L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 2 gennaio 2021) Ildiin Italia mostra una situazione potenzialmente critica per quanto riguarda tre aree specifiche,l’Epifania. In base a quelli chei dati attuali relativi ai contagi oggi in Italia, emerge unrelativo aldi. Lo stesso appare in salita e si assesta al 14,1%il 12,6% L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : #Covid, il primo bollettino dell'anno: 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime. Il tasso di positività sale ancor… - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - HuffPostItalia : Schizzano i contagi in Emilia Romagna: tasso di positività al 22,9% - saralice03 : RT @riviera24: Coronavirus, cresce tasso positività: in Costa Azzurra e Alpi Marittime scatta il coprifuoco alle 18 - Situazione sanitaria… - dammidamangiare : RT @Adnkronos: #Covid, risale il tasso di positività: rischio stretta dopo le feste -

Ultime Notizie dalla rete : Tasso positività In Italia continua a salire il tasso di positività: è al 14,1% Giornale di Brescia