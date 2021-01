Super matrimonio lussuoso: la sposa 19enne si presenta con abito bianco e oro dal prezzo stratosferico (Di sabato 2 gennaio 2021) I matrimoni principeschi non avvengono solamente nelle favole e nel mondo della nobiltà. Anche in un mondo a noi piuttosto sconosciuto, ci sono delle cerimonie davvero particolari. Sembra questo il caso di un matrimonio gipsy, in cui una giovane sposa ha indossato un abito dal valore stratosferico. Stiamo parlando di quasi 200 mila euro! È normale che i matrimoni siano cerimonie dispendiose e che in alcuni casi si vada un pochino fuori budget. Ogni cultura ha delle tradizioni da seguire e delle vere e proprie credenze particolari. Nella tradizione gitana, entrambi gli sposi dovrebbero essere della stessa etnia e cultura in modo da tramandarla ai posteri. Foto: Screenshot via Youtube/IGOR19521 Nel mondo gipsy ci sono tantissime regole, a noi sconosciute. Ad esempio l’età giusta per sposarsi per una ... Leggi su virali.video (Di sabato 2 gennaio 2021) I matrimoni principeschi non avvengono solamente nelle favole e nel mondo della nobiltà. Anche in un mondo a noi piuttosto sconosciuto, ci sono delle cerimonie davvero particolari. Sembra questo il caso di ungipsy, in cui una giovaneha indossato undal valore. Stiamo parlando di quasi 200 mila euro! È normale che i matrimoni siano cerimonie dispendiose e che in alcuni casi si vada un pochino fuori budget. Ogni cultura ha delle tradizioni da seguire e delle vere e proprie credenze particolari. Nella tradizione gitana, entrambi gli sposi dovrebbero essere della stessa etnia e cultura in modo da tramandarla ai posteri. Foto: Screenshot via Youtube/IGOR19521 Nel mondo gipsy ci sono tantissime regole, a noi sconosciute. Ad esempio l’età giusta perrsi per una ...

invisibleMe84 : L'idea di poter avere un umore con cui svegliarsi ormai mi fa sorridere?? Ne riparliamo dopo un figlio e qualche ann… - DolcezzAmara : Io come Tommaso Non credo alle persone, ma vorrei la proposta di matrimonio super romantica. E io il mio uomo l'ho… - perfectxgolden : Preti che predicano contro in matrimonio gay e poi mi chiedono perché non dico in giro che sono cattolica. Non frai… - _sottodonna_ : @onlydoja @Louis_Tomlinson a quando il matrimonio? - Pilloz30 : RT @zingarella_a: @alessandraa_ap Più che altro CHI LA REGGE GABRIELLA CHE ORGANIZZA IL MATRIMONIO AL DUOMO?! ?? fatele la sorpresa delle no… -

Ultime Notizie dalla rete : Super matrimonio Nozze record e 105 anni: un super nonno a Trinità La Nuova Sardegna Paolo Cerullo, fidanzato Miriam Leone: nessun matrimonio in arrivo

Paolo Cerullo è il fidanzato di Miriam Leone: l'attrice, super riservata, protegge la storia d'amore e smentisce il matrimonio.

Simona Ventura torna in tv ed è pronta per il matrimonio

Per Simona Ventura l’anno 2021 comincerà in televisione. Ancora sulla Rai, con un game show. Ci torna più forte di prima anche anche ...

Paolo Cerullo è il fidanzato di Miriam Leone: l'attrice, super riservata, protegge la storia d'amore e smentisce il matrimonio.Per Simona Ventura l’anno 2021 comincerà in televisione. Ancora sulla Rai, con un game show. Ci torna più forte di prima anche anche ...