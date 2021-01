Stoccarda-Lipsia, le formazioni ufficiali: Nagelsmann punta la vetta (Di sabato 2 gennaio 2021) Alle 20.30 alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, nell’ultima sfida del sabato di Bundesliga. Gli ospiti guidati da Nagelsmann avranno l’opportunità per portarsi al primo posto e mettere pressione al Bayern Monaco. Attacco a 3 per il Lipsia con Sabitzer, Forsberg e Olmo. Le formazioni ufficiali: Stoccarda (3-4-2-1): Kobel; Stenzel, Anton, Kempf; Silas, Endo, Mangala, Sosa; Castro (c), Gonzalez; Kalajdzic. Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Adams, Haidara, Kampl, Angelino; Sabitzer (c), Forsberg, Olmo. Foto: Logo Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Alle 20.30 alla Mercedes-Benz Arena di, nell’ultima sfida del sabato di Bundesliga. Gli ospiti guidati daavranno l’opportunità per portarsi al primo posto e mettere pressione al Bayern Monaco. Attacco a 3 per ilcon Sabitzer, Forsberg e Olmo. Le(3-4-2-1): Kobel; Stenzel, Anton, Kempf; Silas, Endo, Mangala, Sosa; Castro (c), Gonzalez; Kalajdzic.(3-4-3): Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Adams, Haidara, Kampl, Angelino; Sabitzer (c), Forsberg, Olmo. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

