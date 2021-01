Stella di Natale: Come Farla Durare fino all’Anno Successivo (Di sabato 2 gennaio 2021) La Stella di Natale è bellissima, ma non molto facile da mantenere e, soprattutto, da far rifiorire.Questa pianta sta per riempire di allegria e colore le nostre case, ma siamo tutti convinti che, appena passate le feste, ci toccherà buttarla.In effetti il più delle volte è così, perché la Stella di Natale è una pianta delicata, ma non è detto: con qualche accorgimento mirato ed un pizzico di fortuna, essa potrebbe rifiorire il prossimo anno.Stella di Natale: Come Farla fiorire di nuovo?Ecco cosa fare.Far fiorire di nuovo la Stella di Natale è difficile, ma non impossibile.Dopo le feste, aspettate che cadano le foglie rosse e poi spuntate i rami rifioriti (ciò accade più o meno a Febbraio).Tagliate ogni ramo di circa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 2 gennaio 2021) Ladiè bellissima, ma non molto facile da mantenere e, soprattutto, da far rifiorire.Questa pianta sta per riempire di allegria e colore le nostre case, ma siamo tutti convinti che, appena passate le feste, ci toccherà buttarla.In effetti il più delle volte è così, perché ladiè una pianta delicata, ma non è detto: con qualche accorgimento mirato ed un pizzico di fortuna, essa potrebbe rifiorire il prossimo anno.difiorire di nuovo?Ecco cosa fare.Far fiorire di nuovo ladiè difficile, ma non impossibile.Dopo le feste, aspettate che cadano le foglie rosse e poi spuntate i rami rifioriti (ciò accade più o meno a Febbraio).Tagliate ogni ramo di circa ...

