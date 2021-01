Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip | il post incriminato FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 2 gennaio 2021) Cheultimamente non avesse buone parole per ilVip era cosa nota. L’ex gieffino, che già aveva preso parte alla prima edizione del reality, è entrato nel cast della quinta. Come ben sappiamo, la sua permanenza, in questa occasione, non è stata duratura, a causa della squalifica. Da allora, l’ex calciatore … L'articoloilVip, ilproviene da Velvet Gossip.