Stefano Bettarini al veleno, festeggia l’insuccesso del GF Vip e brinda alla vittoria degli ascolti de “L’anno che verrà” su Rai 1 (Di sabato 2 gennaio 2021) Stefano Bettarini ha il dente avvelenato contro Il grande fratello vip e non ha alcuna intenzione di nasconderlo. E’ stato dapprima incredulo quando gli hanno comunicato la sua esclusione dal programma per aver pronunciato una bestemmia e poi, così adirato, che ha deciso, addirittura di adire le vie legali e ha comunicato sui social che ha fatto causa alla produzione. Bettarini non è stato invitato alla serata di fine anno del Grande Fratello Vip Stefano Bettarini, a differenza di altri ex concorrenti del grande fratello vip che sono stati esclusi per aver tenuto un comportamento scorretto all’interno della casa, come, ad esempio Fausto Leali, non è stato invitato a far parte della serata dei festeggiamenti di fine anno. E così, decisamente ... Leggi su baritalianews (Di sabato 2 gennaio 2021)ha il dente avvelenato contro Il grande fratello vip e non ha alcuna intenzione di nasconderlo. E’ stato dapprima incredulo quando gli hanno comunicato la sua esclusione dal programma per aver pronunciato una bestemmia e poi, così adirato, che ha deciso, addirittura di adire le vie legali e ha comunicato sui social che ha fatto causaproduzione.non è stato invitatoserata di fine anno del Grande Fratello Vip, a differenza di altri ex concorrenti del grande fratello vip che sono stati esclusi per aver tenuto un comportamento scorretto all’interno della casa, come, ad esempio Fausto Leali, non è stato invitato a far parte della serata deimenti di fine anno. E così, decisamente ...

zazoomblog : Stefano Bettarini contro il GF Vip: “Sono in causa con la produzione” - #Stefano #Bettarini #contro #“Sono - vassallo_lorena : RT @e_lll_ee: Ma ieri sera qualcuno si è preoccupato di dare un po’ di acqua e zucchero a Stefano Bettarini e Salvo Veneziano per questo ba… - ivwannabeyours : RT @badasmalfoy: ma ora colleghiamoci con stefano bettarini e salvo veneziano #gfvip - GiorgiaDM_94 : RT @usogoldeen: Stefano Bettarini sta bene? #GFVIP - zazoomblog : Stefano Bettarini contro il GF Vip: “Sono in causa con la produzione” - #Stefano #Bettarini #contro #“Sono -