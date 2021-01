Stasera in tv, Affari tuoi viva gli sposi: anticipazioni della puntata di oggi (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovo programma di Carlo conti, Affari tuoi viva gli sposi, è pronto ad intrattenere tutto il pubblico con la seconda puntata. Il nuovo programma in onda su Rai1 di Carlo Conti ha già attirato su di sé parecchie attenzioni ed ottenuto discreto successo. Proprio così, è tornato il celebre Affari tuoi, ma il format L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 2 gennaio 2021) Il nuovo programma di Carlo conti,gli, è pronto ad intrattenere tutto il pubblico con la seconda. Il nuovo programma in onda su Rai1 di Carlo Conti ha già attirato su di sé parecchie attenzioni ed ottenuto discreto successo. Proprio così, è tornato il celebre, ma il format L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiUno : Stasera #26dicembre puntata speciale di Affari Tuoi (Viva gli sposi)! Protagonisti una coppia di promessi sposi che… - entenkwkm : Stasera in tv 2 gennaio 2021. Seconda puntata di Affari tuoi dedicata agli sposi con Carlo Conti e molti ospiti che… - swoozd : nah ragazzi veramente non ce la faccio se mi vedete con una bottiglia di vino in mano stasera fatevi gli affari vostri - MimmoAdinolfi : @gabbianismo @LucaIelmini @vaisaverio quante volte abbiamo ragionato sulle serate in cui Massimo diceva a Milly sta… - infoitcultura : Stasera in tv, torna il gioco dei pacchi con 'Affari tuoi' -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Affari Guida tv Sabato 2 gennaio 2021 Dituttounpop Stasera in tv, Affari tuoi viva gli sposi: anticipazioni della puntata di oggi

Il nuovo programma di Carlo conti, Affari tuoi viva gli sposi, è pronto ad intrattenere tutto il pubblico con la seconda puntata.

Guida tv di stasera 2 gennaio: Affari tuoi e The Greatest Showman

Ecco la guida tv e la programmazione di stasera sabato 2 gennaio 2021 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 20:35, ci sarà il gioco televisivo condotto da Carlo Conti Affari tuoi – Viva gli sposi ...

Il nuovo programma di Carlo conti, Affari tuoi viva gli sposi, è pronto ad intrattenere tutto il pubblico con la seconda puntata.Ecco la guida tv e la programmazione di stasera sabato 2 gennaio 2021 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 20:35, ci sarà il gioco televisivo condotto da Carlo Conti Affari tuoi – Viva gli sposi ...