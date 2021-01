Spunta Damante nel video di Giulia De Lellis | Capodanno di ricordi e fan impazziti

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 2 gennaio 2021) Nonostante la storia d’amore tra AndreaDesi sia ormai conclusa da mesi, l’ex coppia continua a far discutere il mondo del gossip, anche per via di alcune particolarità. L’influencer, per esempio, ha condiviso undi fine anno, raccontando i suoi momenti migliori e inserendo anche il suo ex.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.