Spettacolari piccole sculture realizzate con orologi riciclati 16 Foto

Leggi su virali.video

(Di sabato 2 gennaio 2021) L’artista del New Jersey Sue Beatrice, conosciuta come All Natural Arts, crea dellesteampunk che vengonocon vecchie parti di. Le suema bellissime creazioni sonoper intero con materiali. Gli oggetti scartati vengono riutilizzati per creare oggetti unici che richiamano il tema della natura. Utilizza qualsiasi parte degli: ingranaggi, ruote dentate,da tasca vintage, ecc. I pezzi che Beatrice crea vanno da animali reali, come leoni e cavalli, a creature sovrannaturali e mitiche, come ad esempio le fate. In entrambi i casi, l’artista cerca di celebrare al meglio la natura e la terra. Ci mostra la bellezza nascosta dietro i vecchi oggetti e questo suo ...