Spaghetti tonno olive e gamberetti

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 2 gennaio 2021) Questi sono la ricetta perfetta per queste giornate di caldo e di stress, per quando si torna tardi dall’ufficio oppure per una cena tranquilla con qualche amico.La ricetta sicuro piacerà anche ai più piccoli perché è semplice, ma ricca di gusto. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 320 g di pasta 180 g disurgelati sgusciati 120 g diin scatola (peso netto) 450 g di pomodorini in scatola 20nere con o senza nocciolo 2 acciughe sott’olio 3-4 capperi sotto sale 1 spicchietto d’aglio 3-4 cucchiai di olio evo Sale fino q.b. Peperoncino macinato (facoltativo) Frittata di fiori di zucca Segui Termometro Politico su Google News : la preparazione Le ricetta è davvero rapida da realizzare. Iniziamo mettendo sul fuoco la pentola di acqua dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua ...