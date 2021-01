Slittino | il duo Eggert Benecken vince a Konigssee e sale in vetta alla classifica di doppio | italiani tutti nella top10

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tonie Saschaconfermano quanto di buono fatto vedere a Winterberg e vincono anche la tappa di(Germania), quinto appuntamento della Coppa del Mondo di2021. Sul budello bavarese le condizioni meteo sono perfette con temperature appena sotto lo zero e, quindi, ghiaccio impeccabile per una gara assolutamente regolare. Doppietta tedesca sul tracciato di casa, davanti a due equipaggi austriaci, mentre l’Italia piazzae tre i suoi equipaggitop ten, ma dal settimo posto in avanti. Grazie ad una seconda manche strepitosa, conclusa con il crono di 50.166,fanno il paio con il 50.118 della prima e si aggiudicano la gara con il tempo complessivo di 1:40.284. Alle loro ...