Slalom femminile Zagabria 2020 in tv | orario | canale e diretta streaming

Il programma dello Slalom speciale femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. In Croazia, come di consueto, va in scena la prima gara dell'anno con le Slalomiste pronte a sfidarsi tra le porte strette. La gara è in programma domenica 3 gennaio, con la prima manche alle 12:30 e la seconda alle ore 16, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto.

Rossignol Gioco dei Podi 2020/2021, l'anno nuovo comincia da Zagabria con i due classici slalom

Dopo le tre gare disputate tra Bormio e Semmering, si torna in pista domenica con la gara femminile in Croazia. Mercoledì 6 toccherà agli uomini, prima di andare ...

