Situazione meteo FVG | aggiornamento ore 19 – sabato 2 gennaio

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il fronte atlantico, che si avvicina alla regione, è accompagnato da correnti meridionali umide in quota, orientali al suolo, che determinano precipitazioni diffuse. Fino ad ora sono caduti tra 40 e 60 cm di neve su Alpi e Prealpi Carniche oltre i 900 m, tra 10 e 30 cm nei fondovalle delle Prealpi Carniche, circa 30 cm sul Tarvisiano e, in quota, sulle Prealpi Giulie. Piogge intense hanno interessato la pianura e la costa occidentale, con cumulati intorno ai 40-50 mm, mentre la costa orientale e l’Isontino hanno ricevuto piogge deboli o moderate. EVOLUZIONE Nelle prossime 6 ore sono previste ulteriori precipitazioni abbondanti, con circa 10-30 cm di neve oltre i 500 m circa; possibile qualche accumulo ulteriore specie intorno al gruppo del Canin e, localmente, in Carnia.Su pianura e costa saranno probabili ancora piogge sparse, con qualche temporale associato a piogge localmente ...

3BMeteo : Altopiano di #Asiago sommerso di #neve Situazione nevicate e #maltempo in Italia ?? - CelanoDi : SITUAZIONE METEO ??Previste temperature basse, clima freddo e rischio ghiaccio per le prossime 24 ore. ?? Spostate… - nauticatarello : Situazione meteo alle 10:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 2.4 °C Pressione: 1009.3 hPa Inte… - nauticatarello : Situazione meteo alle 09:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 2.8 °C Pressione: 1008.3 hPa Inte… - nauticatarello : Situazione meteo alle 08:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 3.8 °C Pressione: 1007.2 hPa Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Situazione meteo

iLMeteo.it

La situazione è destinata a rimanere instabile con possibili ... fermate per le avverse condizioni meteo marine, chiedendo "di verificare se le navi in servizio alle Egadi sono adeguate alla ...I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 17 km/h. La situazione meteo in città. A Roma temporali e schiarite. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO ...