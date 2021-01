Sicilia, il leghista: nelle donne conta il cervello non ciò che hanno in mezzo alla gambe. E’ bufera, ma lui resiste (Di sabato 2 gennaio 2021) Una “polemichetta radical chic”, che conferma che le sue parole “hanno smascherato un’ipocrisia generalizzata”. Il deputato leghista alla Regione Siciliana, Vincenzo Figuccia, non ha alcuna intenzione di dimettersi come chiesto da parte della sinistra e di certo mondo femminile dopo le sue parole sull’assenza di donne nella giunta Musumeci, che gli sono valse l’accusa di sessismo. E, anzi, chiarisce che “l’isterismo di certa sinistra” lo rafforza nelle sue convinzioni. Figuccia respinge le accuse di sessismo “Mi sembra una polemichetta radical chic su un maschilismo inesistente“, ha detto l’esponente leghista, finito nella bufera per aver affermato che gli assessori vanno giudicati “non per ciò che hanno in mezzo alle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Una “polemichetta radical chic”, che conferma che le sue parole “smascherato un’ipocrisia generalizzata”. Il deputatoRegionena, Vincenzo Figuccia, non ha alcuna intenzione di dimettersi come chiesto da parte della sinistra e di certo mondo femminile dopo le sue parole sull’assenza dinella giunta Musumeci, che gli sono valse l’accusa di sessismo. E, anzi, chiarisce che “l’isterismo di certa sinistra” lo rafforzasue convinzioni. Figuccia respinge le accuse di sessismo “Mi sembra una polemichetta radical chic su un maschilismo inesistente“, ha detto l’esponente, finito nellaper aver affermato che gli assessori vanno giudicati “non per ciò cheinalle ...

davocearispetto : È bufera in Sicilia per la frase del deputato leghista Vincenzo Figuccia sulle quote rosa in Sicilia, che sono stat… - enzo_sicilia : La leghista denunciata per aver detto che le bare di Bergamo sono una fake news - enzo_sicilia : Che si tocchino i portafogli di questi personaggi da operetta: La leghista denunciata per aver detto che le bare di… - enzo_sicilia : Lo squallore #leghista. Insulti razzisti ai primi nati in Liguria, tutti stranieri: scontro tra Toti e la Lega… - mapdig : No, non è di Winston Churchill ; tale raffinata perla di saggezza, sulla mancanza di quote rosa nella giunta region… -