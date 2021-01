Sicilia, 58 positivi dopo un party illegale. Il sindaco: “Si rischia zona rossa” (Di sabato 2 gennaio 2021) Una festa privata in un locale di Nicosia, in provincia di Enna, avrebbe provocato un focolaio di Covid tra i partecipanti che provenivano da Capizzi, in provincia di Messina. Al momento sono 58 le persone risultate positive, di cui una è deceduta, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Una festa privata in un locale di Nicosia, in provincia di Enna, avrebbe provocato un focolaio di Covid tra i partecipanti che provenivano da Capizzi, in provincia di Messina. Al momento sono 58 le persone risultate positive, di cui una è deceduta, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ag_notizie : Covid, l'Università di Palermo lancia l'allarme: 'In Sicilia cresce la curva dei contagi' - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Sicilia: virus fuori controllo in un paese. 58 positivi - 1975Patrib : RT @CorriereUmbria: In Sicilia festa di Natale dimenticando le restrizioni: 58 positivi. Ora il paese rischia di diventare zona rossa per g… - vocidicitta : Articolo modificato: Sicilia: focolaio di 58 positivi (per ora) dopo una festa privata a Nicosia - vocidicitta : Nuovo articolo: Sicilia: focolaio di 58 positivi (per ora) dopo una festa privata a Nicosia -