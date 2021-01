Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in mezzo alle gambe” (Di sabato 2 gennaio 2021) Tutte contro il consigliere leghista accusato di maschilismo. Un folto gruppo di professioniste Siciliane chiede ufficialmente le dimissioni del consigliere regionale Vincenzo Figuccia, che “con la violenza frutto di una orribile subcultura di cui è intriso, esprime supporto alla scelta di un rimpasto regionale che escluderebbe una rappresentanza femminile. Del resto un fatto così grave non può essere difeso se non con strumenti lontani dal ragionamento civile”, sottolineano in documento pubblicato anche sui social. L’occasione è il rimpasto della Giunta di Nello Musumeci, che prevede la sostituzione dell’unica donna in Giunta con l’ennesimo collega uomo, regalando alla Sicilia un triste primato: regione più maschia d’Italia, assieme al Molise che però conta un minore numero di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Tutte contro il consigliereaccusato di maschilismo. Un folto gruppo di professionistene chiede ufficialmente ledel consigliere regionale Vincenzo Figuccia, che “con la violenza frutto di una orribile subcultura di cui è intriso, esprime supporto alla scelta di un rimpasto regionale che escluderebbe una rappresentanza femminile. Del resto un fatto così grave non può essere difeso se non con strumenti lontani dal ragionamento civile”, sottolineano in documento pubblicato anche sui social. L’occasione è il rimpasto delladi Nello Musumeci, che prevede la sostituzione dell’unica donna incon l’ennesimo collega uomo, regalando allaun triste primato: regione più maschia d’Italia, assieme al Molise che però conta un minore numero di ...

