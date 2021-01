Serie A ultime dai campi LIVE: Toloi e Godin out (Di sabato 2 gennaio 2021) Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Resterà ancora fuori precauzionalmente Toloi che con ogni probabilità di rivedrà per la gara del 6 gennaio. In netta ripresa Caldara, ormai prossimo a tornare utile nelle rotazioni.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Pasalic, Toloi. BENEVENTO – La Giornata: Per Pippo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)A,daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti daidelle 20 squadre diA: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Resterà ancora fuori precauzionalmenteche con ogni probabilità di rivedrà per la gara del 6 gennaio. In netta ripresa Caldara, ormai prossimo a tornare utile nelle rotazioni.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Pasalic,. BENEVENTO – La Giornata: Per Pippo ...

