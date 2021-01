Serie A senza tifosi | la Juventus perde 80 milioni | il report completo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 gennaio 2021) Laè la squadra diA che che ha subito i maggiori danni per i mancati incassi da botteghino. Ilsul campionato italiano Secondo quanto ricostruito da La Stampa nella sua edizione odierna, laè la società diA che ha subito i maggiori danni per i mancati incassi da botteghino (80). Completano il podio l’Inter con 60di mancati incassi e il Milan con 40. Perdite in doppia cifra anche per Roma (38), Lazio e Atalanta (20), Napoli (17), Fiorentina (15), Udinese (11) e Bologna (10). Perdono importanti anche per Sampdoria (7,5 ...