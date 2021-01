Serie A, parla Dal Pino: “Sugli spalti cittadini vaccinati. Presentato un piano, ma il Governo…” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il ritorno dei campionati di calcio in questa stagione, ha fatto tornare una parvenza di normalità.Serie A, designazioni arbitrali 15a giornata: Juventus-Udinese a Giacomelli, Roma-Sampdoria…Nonostante il pallone sia tornato a rotolare sul rettangolo verde, l'assenza dei tifosi Sugli spalti continua a farsi sentire. Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, nel corso di un'intervista ai microfoni di Rai Radio 1 si è soffermato sul discusso tema relativo tifosi negli stadi. Secondo il presidente della Serie A, infatti, le circostanze per far tornare una piccola parte di tifosi negli stadi, sussisterebbero: "Penso che si debba fare andare allo stadio i cittadini vaccinati. Per quanto riguarda la vaccinazione degli atleti non entro nel merito, ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Il ritorno dei campionati di calcio in questa stagione, ha fatto tornare una parvenza di normalità.A, designazioni arbitrali 15a giornata: Juventus-Udinese a Giacomelli, Roma-Sampdoria…Nonostante il pallone sia tornato a rotolare sul rettangolo verde, l'assenza dei tifosicontinua a farsi sentire. Il presidente della LegaA, Paolo Dal, nel corso di un'intervista ai microfoni di Rai Radio 1 si è soffermato sul discusso tema relativo tifosi negli stadi. Secondo il presidente dellaA, infatti, le circostanze per far tornare una piccola parte di tifosi negli stadi, sussisterebbero: "Penso che si debba fare andare allo stadio i. Per quanto riguarda la vaccinazione degli atleti non entro nel merito, ...

