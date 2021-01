Serie A | le partite della 15esima giornata | probabili formazioni e orari tv

(Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gennaio 2021 " Dopo la pausa dovuta alla sosta invernale, laA è pronta a tornare in campo con la quindicesimain programma. Si riparte esattamente come si era finiti: le due ...

OptaPaolo : 10 - Domani, 3 gennaio 2021, si giocheranno 10 partite di Serie A; l'ultima domenica con altrettante gare è stata i… - MomentiCalcio : Serie A, pesano le partite a porte chiuse: la Juventus ha perso ben 80 milioni, sotto l’Inter con 60 milioni - ale18riva : Le prossime due giornate di Serie A TIM sono due giornate come si deve, all'antica: 7 partite alle 15 senza troppi… - fisco24_info : Serie A: le partite delle ore 15, clou Atalanta-Sassuolo: In campo anche Fiorentina-Bologna, Parma-Torino, Roma-Sam… - andreafabris96 : RT @OptaPaolo: 10 - Domani, 3 gennaio 2021, si giocheranno 10 partite di Serie A; l'ultima domenica con altrettante gare è stata il 13 magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite

Roma, 2 gennaio 2021 – Dopo la pausa dovuta alla sosta invernale, la Serie A è pronta a tornare in campo con la quindicesima giornata in programma. Si riparte esattamente come si era finiti: le due mi ...Probabili formazioni Benevento Milan: diretta tv, le scelte di Pippo Inzaghi e Pioli per la partita valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A.