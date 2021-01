Serie A, designazioni arbitrali 15a giornata: Juventus-Udinese a Giacomelli, Roma-Sampdoria… (Di sabato 2 gennaio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 3 gennaio.ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00MARESCAFIORITO – VECCHIIV: PICCININIVAR: IRRATIAVAR: PERETTIBENEVENTO – MILAN h. 18.00PASQUAGIALLATINI – PAGANESSIIV: PEZZUTOVAR: DI PAOLOAVAR: LONGOCAGLIARI – NAPOLI h. 15.00MANGANIELLOBACCINI – COLAROSSIIV: DIONISIVAR: MARIANIAVAR: PASSERIFIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00ORSATOMELI – PALERMOIV: MASSIMIVAR: NASCAAVAR: COSTANZOGENOA – LAZIO h. 15.00CALVARESEGALETTO – PRENNAIV: DI MARTINOVAR: MAZZOLENIAVAR: TEGONIINTER – CROTONE h. 12.30AURELIANOCECCONI – ZINGARELLIIV: AYROLDIVAR: FABBRIAVAR: RANGHETTIJuventus – Udinese h. 20.45GiacomelliVALERIANI – ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 15ªdi andata del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 3 gennaio.ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00MARESCAFIORITO – VECCHIIV: PICCININIVAR: IRRATIAVAR: PERETTIBENEVENTO – MILAN h. 18.00PASQUAGIALLATINI – PAGANESSIIV: PEZZUTOVAR: DI PAOLOAVAR: LONGOCAGLIARI – NAPOLI h. 15.00MANGANIELLOBACCINI – COLAROSSIIV: DIONISIVAR: MARIANIAVAR: PASSERIFIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00ORSATOMELI – PALERMOIV: MASSIMIVAR: NASCAAVAR: COSTANZOGENOA – LAZIO h. 15.00CALVARESEGALETTO – PRENNAIV: DI MARTINOVAR: MAZZOLENIAVAR: TEGONIINTER – CROTONE h. 12.30AURELIANOCECCONI – ZINGARELLIIV: AYROLDIVAR: FABBRIAVAR: RANGHETTIh. 20.45VALERIANI – ...

La designazione della Sardegna Arena: ancora Manganiello per il Cagliari

Il fischietto di Pinerolo dirigerà i rossoblù per la sedicesima volta in carriera: l'ultima uscita, nemmeno quattro settimane fa a Verona Una designazione sulla carta piuttosto equilibrata. La gara di ...

Benevento - Milan sarà diretta dall'arbitro Pasqua di Tivoli

Rese note dell'AIA le designazioni arbitrali per le gare della quindicesima giornata di andata del campionato di serie A. L'incontro fra il Benevento e la capolista Milan, in programma alle ore 18 di ...

