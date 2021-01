Serie A, Dal Pino: “Cittadini vaccinati allo stadio? Dipenderà dal Governo” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Penso che si debba far andare allo stadio i Cittadini vaccinati. Dipenderà dalle decisioni del Governo e non entro nel merito della discussione. La riapertura degli stadi dipende dal Governo. Io lamento ancora il fatto che la Serie A abbia presentato già alcuni mesi fa al Governo un lavoro di 300 pagine, per poter portare allo stadio in totale sicurezza il pubblico e non abbia mai avuto neanche una chiamata dal Governo stesso. Credo che nessun settore abbia fatto un lavoro così dettagliato a livello di sicurezza, per garantire a tutti che gli eventi possano avvenire senza rischi. Non possiamo fare altro che adeguarci e aspettare il momento giusto nel rispetto delle normative sanitarie ... Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) “Penso che si debba far andaredalle decisioni dele non entro nel merito della discussione. La riapertura degli stadi dipende dal. Io lamento ancora il fatto che laA abbia presentato già alcuni mesi fa alun lavoro di 300 pagine, per poter portarein totale sicurezza il pubblico e non abbia mai avuto neanche una chiamata dalstesso. Credo che nessun settore abbia fatto un lavoro così dettagliato a livello di sicurezza, per garantire a tutti che gli eventi possano avvenire senza rischi. Non possiamo fare altro che adeguarci e aspettare il momento giusto nel rispetto delle normative sanitarie ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Dal Le 15 serie tv del 2021 da non perdere assolutamente Io Donna San Patrignano, la Comunità si dissocia dalla serie Netflix SanPa: «Il racconto è sommario e parziale»

Chi era Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano e protagonista della serie SanPa

“La comunità San Patrignano si dissocia completamente dalla docu-serie messa in onda da Netflix”. Racconta la storia della comunità di recupero per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli a San ...

