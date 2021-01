Senzatetto trovato morto a Milano (Di sabato 2 gennaio 2021) Milano, 02 GEN - Un Senzatetto di origine straniera è stato trovato morto questa mattina a Milano, all'interno di un sottopassaggio ferroviario. Sul corpo i medici del 118 intervenuti non hanno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 2 gennaio 2021), 02 GEN - Undi origine straniera è statoquesta mattina a, all'interno di un sottopassaggio ferroviario. Sul corpo i medici del 118 intervenuti non hanno ...

(ANSA) – MILANO, 02 GEN – Un senzatetto di origine straniera è stato trovato morto questa mattina a Milano, all’interno di un sottopassaggio ferroviario. Sul corpo i medici del 118 intervenuti non han ...

