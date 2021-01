Selvaggia Lucarelli “disprezzo chi non si vaccina” | la risposta offensiva del personaggio pubblico | “e io disprezzo chi per fare carriera si è fatta vaccinare da mezza Italia”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 2 gennaio 2021) In questi tempi, l’argomento in assoluto più dibattuto è: vaccino si, vaccino no. Ognuno è libero di esprimere la propria idea senza che ci sia bisogno di offendere chi la pensa diversamente e, invece, a volte chi esterna una propria opinione offende anche chi pronuncia un’opinione diversa.esterna il proprioper chi non si vuolere, come ben sa chi la conosce attraverso i suoi pezzi giornalistici o le sue opinioni espresse nella qualità di giudice a Ballando con le stelle, è una persona molto schietta e, a volte fin troppo diretta che ha espresso la sua opinione sul vaccino anticovid.ha scritto così: “Le persone che non intendono ...