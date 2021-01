Scuola | le Regioni preoccupate per la riapertura Bonaccini | «Il governo ci riconvochi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il 7 gennaio si avvicina e con esso la data in cui gli studenti dovrebbero ritornare in classe in presenza. Ma lelanciano l’allarme attraverso il presidente della Conferenza Stato-e dell’EmiliaRomagna Stefano. Intervenuto al Tg3 ha dichiarato: «Sulladelle scuole ilci. Se c’è preoccupazione diffusa nel Paese che questa possa comportare ancora un rischio, alla luce dei numeri che ci sono, eventualmente ci si ritrova e si discute. E capiamo anche ilcosa ritiene, visto che ho sentito anche voci che provengono da esperti che ilutilizza per prendere decisioni che poi riguardano la parte scientifica». A dichiararsi contrario alladelle scuole, oggi, è ...