Scuola, il preside del Volta di Milano: "Il calendario mutante è un delirio, rischiamo di aprire e poi chiudere fino a Pasqua"

Intervista a Domenico Squillace: "Stiamo preparando due orari, uno per il 50, l'altro per il 75 per cento. Con due turni d' ingresso e gli inevitabili disagi per tutti"

La riapertura delle scuole non si risolve con le entrate scaglionate in classe perche’ “queste non rispettano i ritmi di apprendimento degli studenti”. Cosi’ all’AGI Antonello Giannelli, presidente de ...

Scuola, Lazio conferma inizio 7 gennaio

E' terminata la riunione tra l’assessore regionale alla Scuola della Regione Lazio Claudio Di Berardino, rappresentanti dell’assessorato ai Trasporti della Regione, l’ufficio scolastico regionale e le ...

La riapertura delle scuole non si risolve con le entrate scaglionate in classe perche' "queste non rispettano i ritmi di apprendimento degli studenti". Cosi' all'AGI Antonello Giannelli, presidente de ...

E' terminata la riunione tra l'assessore regionale alla Scuola della Regione Lazio Claudio Di Berardino, rappresentanti dell'assessorato ai Trasporti della Regione, l'ufficio scolastico regionale e le ...