Scuola, Giannelli: "Vogliamo tutti scuola in presenza, ma così prezzo troppo alto"

Il presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp), Antonello Giannelli, in un'intervista al Corriere della Sera, circa la riapertura delle scuole ha dichiarato che: "Si ricomincia, lo Vogliamo tutti. Però se si fossero tenute in maggior conto le esigenze degli studenti non avremmo queste proteste". Sostiene poi sia ingiusto fare "pagare solo alla scuola la rigidità e i ritardi nell'adeguamento del sistema dei trasporti. Si sarebbe potuto scaglionare l'orario di inizio delle altre attività" in quanto "la metà degli studenti italiani delle scuole superiori frequenta un istituto tecnico o un professionale: sono almeno 6 ore al giorno. L'organizzazione della loro vita sarà sconvolta. Escono alle 16.30, senza aver ..."

