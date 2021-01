Scuola: Gelmini, 'governo perservera in errori e scarica responsabilità su altri' (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "In molte Regioni, anche la riapertura in presenza al 50% delle scuole superiori ‘auspicata' dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno è una specie di miraggio. I prefetti hanno fatto certamente quello che potevano, ma se più soggetti, presidi, sindacati, assessori regionali, stanno evidenziando l'impossibilità di riaprire in condizioni di sicurezza, è evidente che siamo di fronte all'ennesimo fallimento del governo, che a quanto pare non riesce mai a utilizzare le vacanze scolastiche per programmare una ripartenza ordinata e sicura". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. "In estate come durante le vacanze natalizie -ricorda- niente è stato fatto per scongiurare il caos: il governo persevera negli errori e nel tentativo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "In molte Regioni, anche la riapertura in presenza al 50% delle scuole superiori ‘auspicata' dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno è una specie di miraggio. I prefetti hanno fatto certamente quello che potevano, ma se più soggetti, presidi, sindacati, assessori regionali, stanno evidenziando l'impossibilità di riaprire in condizioni di sicurezza, è evidente che siamo di fronte all'ennesimo fallimento del, che a quanto pare non riesce mai a utilizzare le vacanze scolastiche per programmare una ripartenza ordinata e sicura". Lo afferma Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera. "In estate come durante le vacanze natalizie -ricorda- niente è stato fatto per scongiurare il caos: ilpersevera neglie nel tentativo di ...

TV7Benevento : Scuola: Gelmini, 'governo perservera in errori e scarica responsabilità su altri'... - bobbearr : @matteorenzi Il riferimento ai personalismi riguardava proprio Lei senatore Renzi...faccia meno il Verdiniano lobbi… - mostro15119736 : @GGrioni @garbugli_la @ylesweet666 Evidentemente non sai nulla di riforme Moratti e Gelmini per Scuola pubblica. La… - massimick1971 : @tomasomontanari Gelmini e Moratti, ha detto tutto. Espressione dell' idea di scuola che questo Stato ha avuto negl… - MomyToni : @ValeriaSecond @matteosalvinimi Quali danni?dopo decenni si sono stanziati di nuovo fondi per la scuola per il lekk… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Gelmini Scuola: Gelmini, 'governo perservera in errori e scarica responsabilità su altri' Il Tempo Scuola: Gelmini, 'governo perservera in errori e scarica responsabilità su altri'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "In molte Regioni, anche la riapertura in presenza al 50% delle scuole superiori ‘auspicata' dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno è una spe ...

Dal 4 Gennaio i genitori di quasi 13.000 allievi reggini davanti al rebus delle iscrizioni alle prime classi dei vari ordini di scuola

Il timer per le iscrizioni al prossimo anno scolastico scatterà alle ore 8 di lunedì 4 gennaio e si concluderà alle 20 del 25 gennaio 2021 ...

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "In molte Regioni, anche la riapertura in presenza al 50% delle scuole superiori ‘auspicata' dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno è una spe ...Il timer per le iscrizioni al prossimo anno scolastico scatterà alle ore 8 di lunedì 4 gennaio e si concluderà alle 20 del 25 gennaio 2021 ...