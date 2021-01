Scuola | appello al Governo | “Non si può riaprire il 7 gennaio”

(Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – “Con questi dati in crescita faccio un appello al governo a riflettere bene sulla riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio. Devono restare chiuse” e “parlo di tutta Italia”. Alessio D’Amato, assessore regionale del Lazio alla Sanita’, lo dice in un’intervista al Messaggero.

Dire

Ancora dubbi e polemiche sulla riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio. A parlare questa volta è Alessio D'Amato, assessore della sanità e integrazione della Regione Lazio.