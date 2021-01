Scuola 7 gennaio, da zona rossa a orari: dubbi su riapertura (Di domenica 3 gennaio 2021) Riapertura della Scuola il 7 gennaio tra tasso di positività che sale e dubbi che aumentano. Dal 7 gennaio in teoria, con la fine delle regole anti-Covid previste dal decreto Natale, l’Italia torna al sistema diversificato di colori (zona rossa, arancione e gialla) in base a contagi e dati. E su questi, governo e regioni decideranno misure e ordinanze ad hoc da applicare di volta in volta. Sul fronte dell’istruzione sembrava certo che, per quanto riguarda le superiori, in ogni istituto sarebbe stato garantito il rientro in presenza per il 50% degli studenti. Ma il tema ora torna prepotentemente al centro del tavolo. “Noi come regione siamo favorevoli alle riaperture delle scuole il 7 gennaio e saremo pronti per quella data. Gli studenti italiani stanno pagando un ... Leggi su udine20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Riapertura dellail 7tra tasso di positività che sale eche aumentano. Dal 7in teoria, con la fine delle regole anti-Covid previste dal decreto Natale, l’Italia torna al sistema diversificato di colori (, arancione e gialla) in base a contagi e dati. E su questi, governo e regioni decideranno misure e ordinanze ad hoc da applicare di volta in volta. Sul fronte dell’istruzione sembrava certo che, per quanto riguarda le superiori, in ogni istituto sarebbe stato garantito il rientro in presenza per il 50% degli studenti. Ma il tema ora torna prepotentemente al centro del tavolo. “Noi come regione siamo favorevoli alle riaperture delle scuole il 7e saremo pronti per quella data. Gli studenti italiani stanno pagando un ...

matteosalvinimi : Non si può trattare la scuola, che è la spina dorsale del Paese, come un tema di serie B, a queste condizioni farei… - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - marinellafly12 : RT @Fabio64356227: Quando questa merda chiedeva i voti dei grillini per vincere in Emilia chiedeva l’elemosina! Ora che nn ha pensato ai tr… - 79_Alessio : RT @romatoday: Le regioni in cui la riapertura delle scuole è a rischio -