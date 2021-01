Scuola 7 gennaio, Bonaccini: “Governo convochi regioni” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Noi come regione siamo favorevoli alle riaperture delle scuole il 7 gennaio e saremo pronti per quella data. Gli studenti italiani stanno pagando un prezzo altissimo. Detto questo, condivido le preoccupazioni dei miei colleghi e sarebbe giusto che il Governo ci riconvocasse per prendere una decisione definitiva. Se c’è timore visti i numeri, ci si ritrova, si discute e si decide. Noi avremo 500 mezzi di trasporto in più nelle strade rispetto a prima”. Lo ha detto il presidente della Conferenza regioni e della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ospite al Tg3. “Per quanto riguarda la divisione delle fasce delle regioni, vanno rivisti i parametri – ha aggiunto Bonaccini. Le vaccinazioni sono in ritardo? Io parlo della mia, dove anche oggi abbiamo vaccinato 2400 persone e 1000 li ... Leggi su udine20 (Di sabato 2 gennaio 2021) “Noi come regione siamo favorevoli alle riaperture delle scuole il 7e saremo pronti per quella data. Gli studenti italiani stanno pagando un prezzo altissimo. Detto questo, condivido le preoccupazioni dei miei colleghi e sarebbe giusto che ilci riconvocasse per prendere una decisione definitiva. Se c’è timore visti i numeri, ci si ritrova, si discute e si decide. Noi avremo 500 mezzi di trasporto in più nelle strade rispetto a prima”. Lo ha detto il presidente della Conferenzae della regione Emilia Romagna Stefanoospite al Tg3. “Per quanto riguarda la divisione delle fasce delle, vanno rivisti i parametri – ha aggiunto. Le vaccinazioni sono in ritardo? Io parlo della mia, dove anche oggi abbiamo vaccinato 2400 persone e 1000 li ...

