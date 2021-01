Scozia | Rangers vincono il derby di Glasgow | un’autorete affonda il Celtic

Leggi su itasportpress

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ancora imbattuti in questa stagione in campionato, ihanno portato a 22 il numero di partite di imbattibilità vincendo questo pomeriggio ildi(1-0) contro i rivali del. La 22a giornata del campionato scozzese ha premiato icon l'autorete di Callum McGregor che ha segnato deviando il pallone nella sua porta al minuto 70. Ilha giocato in dieci dal 62' per il cartellino rosso diretto a Nir Bitton. In classifica, ihanno 19 punti di vantaggio sul, con un record di 20 vittorie e 2 pareggi. E una differenza reti di +52, con 57 gol fatti su 5 subiti. ITA Sport Press.