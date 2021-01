Scozia | i Rangers vincono l’Old Firm Adesso sono a +19 dai rivali

(Di sabato 2 gennaio 2021) Idi Steven Gerrard cominciano il 2021 così come avevano terminato l’anno precedente: con una vittoria. Quella di oggi però ha un sapore speciale, sia per l’avversario contro la quale è arrivata, che ai fini della classifica. Con l’1-0 contro il Celtic, arrivato con un autorete di McGregor al 70?, isi portano a 19 punti di distacco dagli eterni. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Lennon paga l’espulsione di Bitton al 62?. Manca ancora tanto alla fine della Premiership scozzese, ma sembra già aver preso una direzione ben precisa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fabio999999 : Rangers campioni di Scozia - ItaSportPress : Scozia, Rangers vincono il derby di Glasgow: un'autorete affonda il Celtic - - SecondeLinee : 20 vittorie in 22 partite. 57 gol fatti e 5 subiti. +19 sul #Celtic e vittoria nell’#OldFirm. ?????????????? ? Dopo il f… - PicoPaperopoli : ?? #2Gennaio 1971 - 66 persone muoiono nella ressa a Glasgow (Scozia), durante l'incontro di calcio tra Rangers e Ce… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 2 Gennaio 1971 ? 66 persone muoiono nella ressa a Glasgow (Scozia), durante l'incontro di calcio tra Rangers e Celtic… -

Ultime Notizie dalla rete : Scozia Rangers

Ancora imbattuti in questa stagione in campionato, i Rangers hanno portato a 22 il numero di partite di imbattibilità vincendo questo pomeriggio il derby di Glasgow (1-0) contro i rivali del Celtic. L ...Un'autorete di McGregor regala il successo nell'Old Firm ai Rangers di Gerrard, che allungano in classifica a +19 sugli eterni rivali e si avvicinano al titolo: dopo 9 di fila, il Celtic rischia di no ...