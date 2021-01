Scoiattoli contro residenti nel Queens | è emergenza a New York

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 2 gennaio 2021)aggressivi? Questi animaletti hanno la fama di essere carini e gentili, ma a quanto pare non sono d’accordo gli abitanti di New. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrati diversi attacchi nel quartiere di, come riporta l’emittente locale Fox 5. Le testimonianze delle vittime La famiglia Singh lamenta ben venti attacchi dal Giorno del Ringraziamento a oggi ai danni del vicino di casa. A loro detta, tutti gli attacchi sarebbero stati immotivati. Si tratta di un numero esorbitante, se si tiene in considerazione che dal Giorno del Ringraziamento è passato solo poco più di un mese. “Allo scoiattolo non è importato niente, voleva proprio qualcosa – voleva il sangue. Per alcuni giorni ho cominciato a portare con me una vanga, giusto in caso, guardandomi attorno”, così commenta l’atterrita ...