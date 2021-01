Scilipoti, il re dei trasformisti: 'Serve il governo del tutti dentro' (Di sabato 2 gennaio 2021) di Antonello Sette Matteo Renzi continua a minacciare l'uscita del governo di Italia Viva, il presidente del Consiglio sembra invocare aiuti "esterni". Il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa ha appena ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) di Antonello Sette Matteo Renzi continua a minacciare l'uscita deldi Italia Viva, il presidente del Consiglio sembra invocare aiuti "esterni". Il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa ha appena ...

Matteo Renzi continua a minacciare l'uscita del Governo di Italia Viva, il presidente del Consiglio sembra invocare aiuti "esterni". Il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa ha appena escluso l'eventualità ...

