Scilipoti, il re dei trasformisti: 'Serve il governo del tutti dentro' (Di sabato 2 gennaio 2021) di Antonello Sette Matteo Renzi continua a minacciare l'uscita del governo di Italia Viva, il presidente del Consiglio sembra invocare aiuti "esterni". Il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa ha appena ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) di Antonello Sette Matteo Renzi continua a minacciare l'uscita deldi Italia Viva, il presidente del Consiglio sembra invocare aiuti "esterni". Il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa ha appena ...

Crisi di governo, Luciano Nobili contro Dino Giarrusso: "Sto vivendo un sogno, Giarrusso che cita Mastella come punto di riferimento"

Luciano Nobili (Italia Viva) contro Dino Giarrusso: 'Dopo aver visto Travaglio che si appella agli Scilipoti di turno, Giarrusso che cita ...

Il Conte 2 non c'è più

Tre giorni di tempo per il "Lodo Bettini" su programma e riassetto. Renzi pronto al ritiro dei ministri il 6/1. Alternativa Conte ter o nuovo Governo. Non si vota, la legislatura continua, per pandemi ...

