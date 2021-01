Sci, ok alla riapertura il 18 gennaio, ordinanza di Speranza. Regioni. «Riaprire le palestre il 15» (Di sabato 2 gennaio 2021) Sci, via libera per la riapertura degli impianti il 18 gennaio. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 2 gennaio 2021) Sci, via libera per ladegli impianti il 18. Il ministro della Salute, Robertoha firmato l'con cui si differisce ladegli impianti sciistici al...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alla Sci, ok alla riapertura il 18 gennaio, ordinanza di Speranza. Regioni. «Riaprire le palestre il 15» Il Messaggero Strade e stazioni sorvegliate speciali

pavia Strade, stazioni, e luoghi di potenziale assembramento. Sono gli obiettivi principali dei controlli anti covid per la fine dell’anno per il quale il governo ha di fatto disposto un mini-lockdown ...

Arrestate quattro persone coinvolte nello spaccio dell’alto Novarese

I carabinieri hanno messo in luce due reti di smercio che rifornivano i comuni di Orta San Giulio, Arona e Castelletto Sopra Ticino. Gli affari non si erano fermati neppure durante il lockdown ...

