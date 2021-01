Sci di fondo | 15 km maschile Val Mustair 2021 | vince Bolshunov | secondo Cologna

Leggi su sportface

(Di sabato 2 gennaio 2021) Aleksandrha vinto la 15 kmdi Val, gara valida per la Coppa del Mondo 2020/di sci die per il Tour de Ski. L’atleta russo ha raggiunto la prima posizione, affermandosi con un tempo corrispondente a 34’09”08, precedendo lo svizzero(+23.5) e il connazionale Yakimushkin (+25.39). Quarta e quinta piazza per il francese Manificat (+27.7) e il russo Spitsov (+34.4), fautori di prestazioni da ammirare e conquistatori di un buon posizionamento. Flop degli azzurri De Fabiani e Pellegrino, rispettivamente venticinquesimo e ventottesimo. SportFace.