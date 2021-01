Sci alpino, Zagabria 2021: Petra Vlhova favorita, ma da dietro incombe la cavalleria. E Shiffrin… (Di sabato 2 gennaio 2021) Se sia stato un caso o piuttosto l’alba di una nuova era, lo scopriremo già domani, a Zagabria, capitale che nonostante il recente terremoto in Croazia mostra orgoglio e resilienza, giusto per usare un termine in voga di questi tempi. A Semmering, il 29 dicembre 2020, si è interrotto dopo quasi quattro anni il duopolio più longevo della storia della Coppa del Mondo femminile, ovvero la filastrocca Shiffrin-Vlhova, dominatrici per 28 slalom consecutivi nel circuito (19 per la prima, 9 per la seconda) a cavallo di tre stagioni. E il 3 gennaio 2021, proprio sulla collina di Sljeme tanto cara ai fratelli Kostelic, si torna subito in pista per l’undicesima gara stagionale, la prima dell’anno, la quarta tra i rapid gates, ad aprire un mese di gennaio ricchissimo di competizioni, ben 12 (4 discese, 3 superG, 3 giganti e 2 soli slalom, ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Se sia stato un caso o piuttosto l’alba di una nuova era, lo scopriremo già domani, a, capitale che nonostante il recente terremoto in Croazia mostra orgoglio e resilienza, giusto per usare un termine in voga di questi tempi. A Semmering, il 29 dicembre 2020, si è interrotto dopo quasi quattro anni il duopolio più longevo della storia della Coppa del Mondo femminile, ovvero la filastrocca Shiffrin-, dominatrici per 28 slalom consecutivi nel circuito (19 per la prima, 9 per la seconda) a cavallo di tre stagioni. E il 3 gennaio, proprio sulla collina di Sljeme tanto cara ai fratelli Kostelic, si torna subito in pista per l’undicesima gara stagionale, la prima dell’anno, la quarta tra i rapid gates, ad aprire un mese di gennaio ricchissimo di competizioni, ben 12 (4 discese, 3 superG, 3 giganti e 2 soli slalom, ...

34_liss : RT @rtl1025: ???? @Fisi news in #nonstopnews: oggi parliamo di sci alpino con il giovane campione Alex Vinatzer - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino ed altre otto azzurre al lavoro a Santa Caterina Valfurva - lavocedialba : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino ed altre otto azzurre al lavoro a Santa Caterina Valfurva - ilnazionaleit : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Carlotta Saracco tra le convocate per lo slalom di Zagabria - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Carlotta Saracco tra le convocate per lo slalom di Zagabria -