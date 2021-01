Schiaffo del Senato Usa a Trump: annullato il veto presidenziale sul disegno di legge sulla Difesa. Salva l’immunità dei social (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Congresso americano contro Donald Trump. Venerdì il Senato, con una maggioranza di 81 componenti frutto di un’azione bipartisan, ha annullato il veto del presidente sul disegno di legge sulla Difesa. È la prima volta che il tycoon va sotto nell’aula sulla quale aveva avuto pieno controllo durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca e lo fa sul progetto da 740 miliardi di dollari che lui stesso aveva rigettato la settimana scorsa, sostenendo che non facesse abbastanza nel limitare i social media schierati, a suo parere, contro di lui, invocando lo stop all’immunità. Il presidente si era opposto anche alla possibilità, prevista nel pacchetto legislativo, di rinominare quelle basi militari intitolate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Congresso americano contro Donald. Venerdì il, con una maggioranza di 81 componenti frutto di un’azione bipartisan, haildel presidente suldi. È la prima volta che il tycoon va sotto nell’aulaquale aveva avuto pieno controllo durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca e lo fa sul progetto da 740 miliardi di dollari che lui stesso aveva rigettato la settimana scorsa, sostenendo che non facesse abbastanza nel limitare imedia schierati, a suo parere, contro di lui, invocando lo stop al. Il presidente si era opposto anche alla possibilità, prevista nel pacchetto legislativo, di rinominare quelle basi militari intitolate ...

