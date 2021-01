Schalke, la crisi infinita: non vince in Bundesliga dal 17 gennaio 2020 (Di sabato 2 gennaio 2021) Lo Schalke 04 è ultimo in Bundesliga con soli quattro punti. Non è bastato nemmeno il debutto del nuovo tecnico Christian Gross (il quarto della stagione) per evitare l’ennesimo ko: a Berlino contro l’Hertha è finita 3-0 per i padroni di casa (a segno Guendouzi, Cordoba e l’ex Milan e Genoa Piatek). Una vittoria in campionato manca, dalle parti di Gelsenkirchen, addirittura dal 17 gennaio 2020. In quell’occasione lo Schalke vinse 2-0 contro il Borussia Mönchengladbach. Se nel prossimo turno non dovesse arrivare una vittoria contro l’Hoffenheim, la squadra di Gross eguaglierebbe il record di 31 gare senza vittorie, stabilito nella stagione 1965-66 dalla Tasmania Berlin. Foto: twitter Schalke 04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Lo04 è ultimo incon soli quattro punti. Non è bastato nemmeno il debutto del nuovo tecnico Christian Gross (il quarto della stagione) per evitare l’ennesimo ko: a Berlino contro l’Hertha è finita 3-0 per i padroni di casa (a segno Guendouzi, Cordoba e l’ex Milan e Genoa Piatek). Una vittoria in campionato manca, dalle parti di Gelsenkirchen, addirittura dal 17. In quell’occasione lovinse 2-0 contro il Borussia Mönchengladbach. Se nel prossimo turno non dovesse arrivare una vittoria contro l’Hoffenheim, la squadra di Gross eguaglierebbe il record di 31 gare senza vittorie, stabilito nella stagione 1965-66 dalla Tasmania Berlin. Foto: twitter04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

