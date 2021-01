Scaperrotta incinta, la verità di Francesca Costa: la mamma di Zaniolo (Di sabato 2 gennaio 2021) La vicenda della gravidanza di Sara Scaperrotta continua a tenere banco, dopo le dichiarazioni di Zaniolo e le accuse della zia della ragazza è il turno di Francesca Costa, la mamma del Campione della Roma: ecco la sua verità. La vicenda della gravidanza di Sara Scaperrotta, la ex fidanzata del campione della Roma, Nicolò Zaniolo è, malgrado la volontà dei protagonisti, il gossip del momento. Ripercorriamo velocemente le tappe. Le tappe della vicenda Il 30 dicembre il settimanale “Oggi” ha reso pubblica la vicenda della gravidanza di Sara costringendo l’attaccante giallorosso a chiarire la sua posizione. “Quando mi ha comunicato la sua gravidanza – ha scritto Zaniolo su Instagram – sono stato molto onesto nel farle ... Leggi su ck12 (Di sabato 2 gennaio 2021) La vicenda della gravidanza di Saracontinua a tenere banco, dopo le dichiarazioni die le accuse della zia della ragazza è il turno di, ladel Campione della Roma: ecco la sua. La vicenda della gravidanza di Sara, la ex fidanzata del campione della Roma, Nicolòè, malgrado la volontà dei protagonisti, il gossip del momento. Ripercorriamo velocemente le tappe. Le tappe della vicenda Il 30 dicembre il settimanale “Oggi” ha reso pubblica la vicenda della gravidanza di Sara costringendo l’attaccante giallorosso a chiarire la sua posizione. “Quando mi ha comunicato la sua gravidanza – ha scrittosu Instagram – sono stato molto onesto nel farle ...

