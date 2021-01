Santo Versace | l’uomo dalle mille risorse

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Nato nel 1945 a Reggio Calabria,è il fratello maggiore di Gianni e Donatella. Conosciuto per la sua poliedricità, si occupò di vari ambiti nella sua esperienza lavorativa. Comincia a lavorare fin da subito nel settore economico, occupandosi degli affari di famiglia. Nel 1968 si laurea in Economia all’Università di Messina. Comincia la sua carriera come commercialista, dopo un impiego in banca a Reggio Calabria.-photo credits: Pinterest Il 1976 è l’anno in cuientra nel mondo della moda, cominciando a lavorare con il fratello a Milano, inaugurando la GianniSpA. Ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato dell’azienda fino al 2004 e tutt’ora possiede una quota societaria del 30%. Nel 1998 è stato azionista anche ...